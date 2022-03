Energie-Deal: Sorgt Katar dafür, dass wir im Winter heizen können?

So könnten wir vom russischen Gas loskommen: Mit Katar hat Deutschland einen neuen Energiepartner. Doch ist der besser?

Deutschland und das arabische Land Katar sind sich einig: Sie wollen eine langfristige Energiepartnerschaft. Das hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mitgeteilt. Er sucht nach Ersatz für russisches Gas. Denn laut dem Politiker ist Deutschlands Energie-Versorgung für den kommenden Winter bisher nicht gesichert. Katar könnte das ändern. Mehr als die Hälfte an Gas für Deutschland kommt bisher aus Russland - dem Land, das Krieg gegen die Ukraine führt.

Das Problem mit Katar

Menschenrechtler kritisieren Katar aber immer wieder. Auch Habeck kennt die Probleme und weiß, dass Katar zum Beispiel kein demokratisches Land ist. Warum macht er dann trotzdem Geschäfte? Weil es keine andere Möglichkeit gibt, sagt er. "Viele Mitgliedsstaaten des Öl-Kartells Opec sind problematisch", sagte der Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", bevor es nach Katar ging. Laut ihm gibt es aber einen Unterschied zwischen einem undemokratischen Land mit wenig Menschenrechten und einen autoritären Staat, der vor Deutschlands Tür einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Heißt also: Katar ist immer noch besser als Russland für ihn.

Wie geht es jetzt weiter?

Habeck hat bei seiner Reise auch verschiedene Unternehmen mit dabei- denn nicht er, sondern die kaufen am Ende ja das Gas für Deutschland. Die Unternehmen würden jetzt die Verhandlungen starten, sagte der Politiker.

Wie sich all das auf den Preis auswirkt, muss man noch sehen. Momentan sind die Öl- und Gas-Preise extrem hoch - wegen dem Krieg in der Ukraine und eben weil Deutschland so abhängig von Russland ist. Weil Katar bisher das meiste Gas an Asien verkauft, muss Deutschland in Zukunft mit Asien in den Preiskampf.

Heizkosten - Der Staat gibt dir MEHR Geld, wenn...