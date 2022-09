Katar: Bier-Verbot in den Stadien

Während der Fußball-WM darf in den Stadien kein Bier verkauft und getrunken werden. Aber es gibt einen Kompromiss.

Vor dem Stadion können die Zuschauerinnen und Zuschauer sich ein Bier holen. ABER: Die Stände werden 30 Minuten vor Anpfiff schließen, wie ein Insider der Nachrichtenagentur AFP berichtet.

Nach dem Spiel sollen die Stände dann für kurze Zeit wieder öffnen. Alkoholfreies Bier kann im Stadion gekauft und getrunken werden.

Eigentlich darf in Katar gar kein Alkohol in der Öffentlichkeit konsumiert werden. Deshalb hatte die FIFA in den letzten Monaten viele Gespräche mit dem Staat geführt. Für die FIFA besonders wichtig: die Partnerschaft mit einer großen Brauerei aus den USA.