Weil der WM-Gastgeber Katar jetzt doch das erste Spiel eröffnen will, ändert sich der Plan.

Laut Medienberichten will Katar sein Eröffnungsspiel gegen Ecuador bereits am 20. November ausrichten. So würden sie als einzige an dem Tag spielen – und nicht als dritte Partie des Tages am 21. November. Für die deutsche Nationalmannschaft soll sich nichts ändern.

Die WM in Katar ist sehr umstritten. Hier erfährst du, warum:

