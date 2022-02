Kann DIESE Aktion die katholische Kirche verändern?

Sie wollen etwas bewegen: 125 Mitarbeiter der katholischen Kirche haben sich geoutet.

An der Aktion beteiligen sich Priester, Gemeinde- und Pastoralreferentinnen, Religionslehrer und Religionslehrerinnen und ganz viele andere Angestellte der Kirche. Sie riskieren damit sogar ihren Job! Denn: Wenn man für die katholische Kirche arbeitet und sich als queer outet, kann man im schlimmsten Fall gekündigt werden.

Was steckt dahinter?

Aber genau dagegen wehren sich die 125 Kirchen-Mitarbeitenden jetzt. Mit ihrer Protest-Aktion wollen sie unter anderem das kirchliche Arbeitsrecht so ändern, dass die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität künftig kein Kündigungsgrund mehr sind. Außerdem soll die Kirche künftig keine abwertenden Aussagen mehr über gleichgeschlechtliche Liebe machen dürfen und LGBTIQ+-Paare sollen den Segen Gottes bekommen.

Das wollen die Kirchen-Mitarbeitenden ändern:

Theo und Vincent sind dabei!

Auch Theo und Vincent beteiligen sich an der Aktion. Theo ist angehender Reli-Lehrer aus Baden-Württemberg und sagt: "Ich arbeite gerne für die katholische Kirche - aber im bürokatischen Sinn existiere ich als Trans-Mann gar nicht." Für die Kirche sei er immer noch eine Frau. "Das ist enorm schwer auszuhalten", sagte der 27-Jährige. Außerdem könne er eventuell nicht mehr als Reli-Lehrer arbeiten, wenn er seine Freundin heiratet - da es für die Kirche eine gleichgeschlechtliche Ehe sei und das ist nicht erlaubt.

Marvin aus Trier hat auch Theologie studiert, den Job als Relilehrer aber sofort für sich ausgeschlossen. Auch er ist ein Trans-Mann und berichtet: Schon in der Schule habe er "gemerkt, dass für Themen wie Homosexualität oder Transidentität in Bezug auf Glaube kein Platz war. Wenn darüber gesprochen wurde, wurde es als etwas Negatives beschrieben."

In der ARD-Mediathek gibt es zu dem Thema die Doku "Wie Gott uns schuf" und viele Video-Statements, in denen die Kirchen-Mitarbeitenden von ihren Erfahrungen als queere Menschen in der katholischen Kirche erzählen.