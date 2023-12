Katja Krasavice macht eine Ansage und ...

... kündigt gleichzeitig ihr neues Album "Ein Herz für Bitches" für den September an.

Die große Ankündigung hatte sie schon seit zwei Wochen angeteasert. Auf Instagram erzählt Katja jetzt in ihrem Post zum Album von ihrem Werdegang:

Angefangen als kleines Mädchen, die einfach nur sie selbst sein wollte. Und dafür, seitdem sie denken kann, ausgegrenzt wurde, nur weil sie als Frau freizügig ist und selbstbewusst über Sex spricht.

Mittlerweile kann die Künstlerin bereits drei Nummer 1-Alben vorweisen. Auch das schreibt sie in ihrer Album-Ankündigung.

Seitenhieb auf Dieter Bohlen?

Wir haben einen Trend gesetzt und ganz Deutschland gezeigt, dass BITCH zu sein eine Ehre ist. PUNKT. Und jetzt stehe ich hier, nachdem ich uns Frauen vor ganz Deutschland verteidigt habe.

Ob sie damit ihren Beef mit Dieter Bohlen meint? Der Zoff entstand beim DSDS-Casting. Dabei beleidigte Dieter Bohlen die aus verschiedenen Reality-TV-Shows bekannte Jill Lange. Katja bezeichnete die Aussagen von Dieter Bohlen als "Slutshaming" und unterstützte Jill. Außerdem hat Katja auch einen Diss-Track gegen Bohlen geschrieben - der ganz ähnlich klingt wie der Satz aus ihrem Insta-Post:

"Ich sitz nich in Jurys rum für ein paar 100k

Sondern um Bitches zu verteidigen, das war's

Erzähl einer Badbitch nicht

Was sie niemals wird nur weil sie Badbitch is"

Hier kannst du die ganze Ankündigung sehen: