Zu hohe Steuern, mieses Wetter, schlechte Regierung: Katja Krasavice feuert ordentlich gegen Deutschland.

In einem langen Text in ihrer Instastory kritisiert die Rapperin die hohen Steuern für Reiche in Deutschland - und wie dieses Geld benutzt wird. Katja findet, man sollte damit den Armen helfen.

Wenn weiterhin den Reichen immer mehr Steuern abgezogen werden aber gleichzeitig trotzdem die armen immer ärmer [...] werden [...] Sehe ich keinen Grund darin weiter in diesem Land zu leben

Katja Krasavice will auswandern

Katja Krasavice sagt, sie würde lieber aus Deutschland wegziehen, als hier weiterhin so viele Steuern zu zahlen. Stattdessen könne sie dann das gesparte Geld spenden an "Menschen, die wirklich Hilfe brauchen".

Am Ende ihres Statements holt sie nochmal für einen großen Rundumschlag aus: