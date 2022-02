Katja Krasavice ist die erste Rapperin, die ...

Katja Krasavice hat ihr drittes Album veröffentlicht. Damit feiert sie einen besonderen Erfolg.

Das neue Album "Pussy Power" ist auf Platz 1 der offiziellen Deutschen Charts eingestiegen. Damit schafft Katja Krasavice etwas, was noch keine anderen deutschsprachigen Rapperin bisher geschafft hat: Es ist ihr drittes Album hintereinander, dass an der Spitze der Charts steht.

Dies ist keiner Rapperin zuvor gelungen.

So bedankt die Rapperin sich bei ihren Fans für ihren Erfolg:

Erfolg für "Only Fans", aber...

Auch "Only Fans" schaffte es in die Charts. Das neue Lied der 25-Jährigen belegt gerade den zweiten Platz der Single-Charts. Für das Video von "Only Fans" gab es allerdings viel Kritik für die Rapperin. Es geht darum, dass Katja und die anderen Darstellerinnen sich mit bunt gefärbten Kaninchen zeigen.

Hier kannst du dir das Video anschauen:

Katja Krasavice: Tierquälerei für Fame?!