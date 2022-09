Offiziell: Katja Krasavice ist in der DSDS-Jury!

Lange wurde spekuliert, jetzt bestätigte RTL: Die Rapperin macht die Jury für die letzte Staffel komplett.

Damit werden neben Katja Krasavice auch Pietro Lombardi, Leony und natürlich Dieter Bohlen auf den Jury-Stühlen sitzen. Die in Polen geborene Musikerin kennt ihre drei Jury-Kollegen gut. Mit allen hat sie schon zusammengearbeitet.

Bye Bye Shirin, Hello Katja!

Zuvor gab es immer wieder Gerüchte, ob nicht Shirin David in die Jury kommen würde. Doch die Rapperin sagte ab. Der Grund: zu wenig Diversity in der Jury. Neben Shirin David soll aber auch Katja Krasavice eine Wunschkandidatin von Dieter Bohlen gewesen sein, berichtete vor Kurzem die BILD. Auch wenn das RTL wohl ziemlich viel kosten wird. Die Zeitung will nämlich erfahren haben, wie viel der Sender Pietro Lombardi für seinen Jury-Job zahlt: 400.000 Euro! Was Katja Krasavice bekommt, ist nicht bekannt.

