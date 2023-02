Wurde sie aus der DSDS-Jury geworfen? Das sagt Katja jetzt dazu!

Angeblich hat Dieter Bohlen gefordert, dass Katja Krasavice nicht mehr bei DSDS dabei ist. Jetzt gibt es ein Statement.

Seit Tagen wird berichtet, dass Dieter Bohlen gefordert hat, dass Katja nicht mehr Teil der DSDS-Jury sein soll. In einem Q&A auf Insta reagiert sie jetzt darauf. Auf die Frage, was Katja in den DSDS-Liveshows anziehen wird, antwortete sie:

So ein luftiger BH & Tanga-Look wärs doch. Spaß. Seid gespannt.

Das spricht dafür, dass Katja auf jeden Fall weitermacht. Auch RTL hat auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur mitgeteilt, dass sie nicht planen, die Jury neu zu besetzen. In dem Statement heißt es:

Die DSDS-Liveshows starten im April. Da bleibt noch genug Zeit, um persönliche Streitigkeiten beizulegen.

Das postete Katja in ihrer Insta-Story:

Screenshot Instagram/@katjakrasavice

Warum streiten Katja Krasavice und Dieter Bohlen?

Der Zoff entstand beim DSDS-Casting. Dabei beleidigte Dieter Bohlen die aus verschiedenen Reality-TV-Shows bekannte Jill Lange. Katja bezeichnete die Aussagen von Dieter Bohlen als "Slutshaming" und unterstützte Jill. Mittlerweile hat Katja auch einen Diss-Track gegen Bohlen geschrieben und ein Enthüllungsvideo gepostet. Darin zeigt Katja Chat-Nachrichten, die Dieter Bohlen als Lügner entlarven sollen.

