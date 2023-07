Startet DSDS erst später? Katja Krasavice ist sich sicher

Die Rapperin will aus "enger Quelle" wissen, dass die Gerüchte stimmen und was der Grund ist.

Die "BILD" hatte berichtet, dass man bei DSDS darüber nachdenkt, die Dreharbeiten für die neue Staffel erst im Frühjahr 2024 starten zu lassen. Zum Vergleich: Normalerweise laufen da schon die ersten Castings im TV. Spekuliert wird, dass "Deutschland sucht den Superstar" mit diesem Schritt möglicherweise mehr Zuschauer von "The Voice" gewinnen will. Ex-Jurymitglied Katja Krasavice will von einem anderen Grund wissen.

Katja: Es geht um den Bohlen-Stress

Auf Insta hat ein Fan Katja auf die Gerüchte um den späteren DSDS-Start angesprochen. Dann droppte Katja in ihrer Story am Dienstag folgende Info:

Ja Bae aus enger Quelle weiß ich dass Dieter den Streit mit mir in Vergessenheit bringen will & Deshalb lassen die sich mit der nächsten Staffel Zeit aber diesen Skandal vergessen wir nie.

Wichtig: Es gibt keine offizielle Info von RTL, dass die kommende Staffel zu einem späteren Zeitpunkt starten soll.

Stress zwischen Bohlen und Katja: Was war da noch mal?

Angefangen hat der Beef zwischen den beiden Juroren wegen eines Spruchs von Bohlen gegen die Kandidatin Jill Lange in der letzten DSDS-Staffel. Er fragte Jill aufgrund ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?". Katja fand die Aktion krass daneben. Danach schaukelte sich der Stress zwischen Dieter und Katja immer weiter hoch.

