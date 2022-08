Chaos wegen Katja Krasavice – Polizei greift ein!

Die Rapperin ist gerade auf Tour, um ihren neuen Softdrink zu promoten. Bei ihrem ersten Halt in Hamburg eskaliert es.

Diese Woche ist Katja in mehreren Städten unterwegs und verteilt kostenlos ihre SUGARMAMI Drinks. In Hamburg kamen so viele Fans, dass die Polizei eingreifen musste. Wie Katja in ihrer Insta-Story erzählt, sind immer wieder Menschen auf die Straße gerannt – was viel zu gefährlich ist. Deswegen wurde das Event von der Polizei abgebrochen. Katja verlegte danach die Location an einen sichereren Ort und die Aktion konnte weitergehen.

Auf TikTok sieht man die krassen Menschenmengen:

