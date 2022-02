Katja Krasavice: Tierquälerei für Fame?!

Im Video zu ihrem neuen Song "OnlyFans" zeigen sich Katja und die anderen Darstellerinnen mit bunt gefärbten Kaninchen.

Das gefällt der Jugendorganisation PETA ZWEI der Tierschutzorganisation PETA ganz und gar nicht. In einem Instagram-Post prangert sie die unzumutbare Haltung und Behandlung der Kaninchen und der Nacktkatze, die am Anfang des Videos zu sehen ist, an.

Die Farbe sei schädlich für die Haarstruktur der Tiere. Außerdem sei das Fell der Kaninchen unter anderem für die Kommunikation mit Artgenossen da. Die wird durch das unnatürliche bunte Aussehen erschwert.

[D]as Färben des Fells für Klicks und Fame der Menschen [geht] gar nicht!

Nicht nur das Färben des Fells missfällt PETA ZWEI, sondern auch, dass die Tiere am Set hohem Stress ausgesetzt werden. So können sie bei Angst ihrem natürlichen Fluchtinstinkt nicht nachgehen, heißt es im Post von PETA ZWEI.