10.000 Euro! Dafür spendet Katja Krasavice zum Weltfrauentag

Die Rapperin ist dafür bekannt, dass sie gerne Gutes tut. Jetzt unterstützt sie Frauen in Afghanistan.

Am Weltfrauentag postete Katja Krasavice auf TikTok, dass sie 10.000 Euro gespendet hat. Das Geld geht an einen Verein, der Frauen in Afghanistan unterstützt. Um zu beweisen, dass sie nicht nur große Versprechungen macht, sondern sich auch daran hält, zeigt die 26-Jährige in dem Video die Überweisung.

Ich möchte da Geld investieren, wo Frauen dringend Hilfe benötigen.

In Afghanistan haben die Taliban im August 2021 die Macht übernommen. Seitdem werden Frauen unterdrückt. Ihre Rechte sind eingeschränkt: Frauen dürfen zum Beispiel nicht anziehen, was sie wollen. In der Hauptstadt Kabul dürfen sie außerdem nicht in Parks und Fitnessstudios gehen. Auch die Bildung von Frauen und Mädchen wird eingeschränkt. Sie dürfen nur bis zur siebten Klasse zur Schule gehen und nicht studieren.

Katja Krasavice: Auch du kannst helfen!

Katja will außerdem ihre Reichweite nutzen, um noch mehr Gutes zu tun. In dem TikTok rief sie ihre Fans dazu auf, auch zu spenden. Auch wenn es nur ein Euro sei, könne damit viel verändert werden, sagte sie.

