Katja Krasavice frontet Dieter Bohlen mit TikTok-Song

Auf TikTok hat die "baddest Hoe im Land" einen Diss-Track gedroppt. DAS sagt sie Bohlen.

Im Video sitzt Krasavice auf einem Auto und rappt in die Kamera. Sie spricht Bohlen nicht direkt an, aber sie gibt Hinweise in den Lyrics, wen sie anspricht. Krasavice ist ebenfalls in der DSDS-Jury.

Krasavice rappt das:

"Ich sitz nich in Jurys rum für ein paar 100k

Sondern um Bitches zu verteidigen, das war's

Erzähl einer Badbitch nicht

Was sie niemals wird nur weil sie Badbitch is

Da sitzt ne Multi Million Badbitch neben dir am selben Tisch

Du trägst dein Slutshaming wieer mal vor wie gewohnt

Ich trage am liebsten garnichts, außer meiner Vorbildfunktion

Boy

Durchgenudelt ohne Abitur verdammt

Aber läuft ganz gut der Plan

Ja, Heute hat mein Arsch mehr Relevanz

Als jeder deiner Deutschen Superstars

Lieber Real und gehasst ja

Als geliebt nur für das, was man nicht is

Weil man sich für andere immer solange verbiegt wies ihn passt, ja

D hast recht

Was soll schon aus so einer Badbitch werden? Hä?

Was willst du ner Frau erzähln mit dein ü60 Werten? Hä?

Millionenschwere Businessfrau

Und dazu Baddest Hoe im Land

Wem sagst du dass man das so nicht kann?"

Hier siehst du das Video:

Worum gehts?

Bei DSDS hat Jury-Mitglied Dieter Bohlen Kandidatin Jill ausgefragt. Bohlen hat gefragt: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

Hier bekommst du Hilfe bei Mobbing Dir selbst oder Freunden und Freundinnen geht es wegen Mobbing nicht gut? Hier findest du Hilfe: Bei Mobbing in der Schule kannst du dich direkt an Vertrauenslehrer, Schulpsychologen oder die Schulleitung wenden.

Die Nummer gegen Kummer kannst du anonym und kostenlos anrufen: 116 111.

Bei Problemen mit Cybermobbing kannst du dich von JUUUPORT auf WhatsApp beraten lassen: +49 157 3387 1956.

