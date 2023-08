Katy Perry: Das ist mit ihrem Auge los!

Ein Auftritt der Sängerin in Las Vegas sorgt jetzt für Aufregung: Katy Perry hatte ihr Auge nicht unter Kontrolle.

Während das eine Auge ganz normal aussah, war das andere geschlossen und bewegte sich nicht. Als Katy Perry versuchte, es mit der Hand zu öffnen, fiel es sofort wieder zu. Sekundenlang hatte die Sängerin offenbar keine Kontrolle über ihr Auge.

Hier kannst du dir ein Video davon anschauen:

Dämon oder Wimpernkleber - Fans machen sich Sorgen um Katy Perry

Auf TikTok wird deshalb jetzt über die Gesundheit der 38-Jährigen diskutiert. Viele machen sich Sorgen. Andere versuchen zu erklären, was passiert ist. Einige Fans glauben, dass Katy einfach Probleme mit ihrem Wimpernkleber hatte und das Auge zusammengeklebt war. Andere haben in die Kommentare gepostet, dass sie denken, dass Katy Perry von einem Dämon besessen ist.

In einem Interview mit der "Vogue" hat Katy gesagt, dass sie sich angewöhnt hat, ein Auge zu schließen und das andere normal zu benutzen. Das hat sie deswegen gelernt, damit sie in der Maske beim Hairstyling checken kann, ob alles so läuft, wie sie es will. Zum Beispiel während sie am geschlossenen Auge geschminkt wird.

Katy Perry hat Augen-Problem

Vorher hatte sie Sängerin schon öfter über ihr Problem mit einem Auge gesprochen. Sie erklärte, dass sie ein "Lazy Eye" hat - also ein träges Auge. Das bedeutet, dass ihr Auge nicht richtig entwickelt ist. Sie scheint damit aber nicht wirklich Probleme zu haben. Vor einem Jahr sprach sie bei der TV-Sendung "American Idol" darüber. Zu einem Kandidaten, der die gleiche Erkrankung hat, sagte sie: "Feiere es einfach!"

