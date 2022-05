Todesangst? Ausgangssperre für Katzen oder 500 Euro Strafe!

Im Süden der Stadt Walldorf im Rhein-Neckar-Kreis dürfen Katzen im Sommer nicht mehr raus. Das ist der Grund!

In dieser Gegend brüten Vögel in Todesangst - die Haubenlerche! Sie ist vom Aussterben bedroht. Die Ausgangssperre steht in einer Verfügung einer Naturschutzbehörde.

Bußgeld von 500 Euro

Katzenhalter müssen jetzt dafür sorgen, dass ihre Tiere bis zum Ende der Brutzeit - also bis Ende August - eingesperrt bleiben. Falls Katzen trotzdem draußen gesichtet werden, droht eine Strafe von 500 Euro. Falls eine Haubenlerche von einer Katze verletzt oder getötet wird, drohen sogar 50.000 Euro. Das sagen Anwohner zu der Ausgangssperre:

Hausarrest für Hauskatzen in Walldorf

