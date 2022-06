Felix Lobrecht und Kawus Kalantar haben keinen Kontakt mehr!

Sie waren richtig gute Buddys. Jetzt herrscht Funkstille. Kawus ist auf eigenen Wunsch kein Teil mehr von StandUp 44.

Das hat Felix am Mittwoch in der neuen Folge von Gemischtes Hack rausgehauen. In der neuesten Ausgabe droppte Felix zunächst, dass es bald eine neue Aufzeichnung seiner Comedy-Crew StandUp 44 geben wird. Bei der Aufzählung der Künstler fehlte Kawus. Daraufhin folgte Felix Erklärung:

Kein böses Blut oder so. Er ist natürlich trotzdem ein super Comedian. Geht dahin, guckt euch die Show an, aber er ist kein Teil mehr von StandUp 44 und wir haben auch sonst keinen Kontakt.

Laut Felix hat Kawus die Crew auf eigenen Wunsch verlassen. Was genau der Grund für die Trennung ist, bleibt offen. Kawus hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Hier kannst du dir noch ein Video aus den gemeinsamen Zeiten der beiden anschauen: