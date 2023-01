Escape Show von MontanaBlack: Kayla Shyx bricht sich beide Arme!

Im Finale von "Get Away" versuchte die Influencerin eine Wand zu überwinden. Dabei kam es zu dem Unfall.

Die Wand, an der sich Kayla verletzte, war die erste von dreien, die im Finale am Sonntagabend überwunden werden mussten. Die Herausforderung? Die "Wall of Pain" war mit jeder Menge Erde befüllt, die die Kandidaten beseitigen mussten. Zunächst versuchte Kayla sich durchzugraben. Dann verletzte sie sich. Wie genau Kayla sich die Arme gebrochen hat, ist aktuell unklar. Auf den Fernsehbildern war der Moment der Verletzung nicht zu sehen. Was aber direkt klar war: Die anwesenden Sanitäter mussten Kayla helfen.

Vom Set in den OP

Der Abend endete für Kayla schließlich im Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte fest: Beide Arme sind gebrochen. Die 20-Jährige wurde dann direkt unter Vollnarkose operiert. Das hat sie in ihrer Insta-Story mitgeteilt.

Unfall überschattet Event

Für Monte war es das erste eigene Event. Bei der Show ging es darum, in verschiedenen Challenges aus einem Gefängnis auszubrechen. Der Streamer war zufrieden mit der Show, die am Ende Knossi gewann. Kaylas Unfall verdarb ihm allerdings die Laune:

Gutes Event. Leider hält sich meine Freund im grenzen da Kayla grade ins Krankenhaus gefahren wurde,sieht nicht gut aus für ihren Arm. Gute Besserung 🙌🏻

Hier erfährst du noch mehr über "Get Away":

Weitere News gibt es hier: