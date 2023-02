Kayla Shyx und Bene Schulz - doch ein Paar?!

Schon Anfang Januar gab es Gerüchte über das angebliche TikTok-Dream-Couple. Die heizen die beiden gerade wieder an.

Und zwar, weil sie jetzt wieder gemeinsame Videos gepostet haben - sowohl auf TikTok als auch auf Kaylas YouTube-Channel. Im YouTube-Video fühlt die Influencerin dem Elevator-Boy so richtig auf den Zahn. Der Titel "Sind die Elevator Boys cringe" sagt dabei wohl alles.

Und Kayla verrät: Auch sie fand die Elevator Boys anfangs nicht so cool. Das habe sie Bene auf einer Party, wo sich die beiden kennengelernt haben, auch direkt ins Gesicht gesagt. Aber so fangen ja die schönsten (Love-) Stories an, oder?

Gerüchteküche: Neues TikTok auf Benes Channel!

Auch dieses Video regt zu Spekulationen an. Bene und Kayla stellen ein Skit von SSIOs Song "Kanalreiniger" nach - mit eindeutig zweideutiger Message. Bestätigt haben die beiden die Gerüchte, dass sie zusammensein sollen, immer noch nicht. Und vielleicht steckt hinter all dem doch nur eine gute Freundschaft. Denn so viel ist sicher: Die Influencer sind auf Social Media ein tolles Team.