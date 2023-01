"Ich dachte, es wär vorbei": Kayla Shyx meldet sich nach Unfall

Kayla erklärt in einem Video, wie genau der Unfall passiert ist und wie heftig die Zeit im Krankenhaus für sie war.

Auslöser des Unfalls war eine Challenge in der Show "Get Away" von MontanaBlack. Bei der finalen Challenge soll sie durch drei Wände brechen. Bei dem Versuch, obendrüber durchzukommen, fällt sie rückwärts auf ihre beiden Arme. "Da stimmt was nicht", merkt sie sofort, dann kommt auch schon der Sani. Den Ausschnitt aus der Show spielt sie ein. Sie sagt im Video, dass sie sofort gemerkt hat, dass die Arme gebrochen seien. Sie konnte sich nicht bewegen und lag einfach nur da. Nach einer starken Spritze gegen die Schmerzen konnte sie sich erst mal an nichts weiter erinnern, erzählt sie weiter.

Ich wusste nicht, wo ich bin, nicht wie ich hierhin gekommen bin. Es war einfach viel zu viel.

Horror im Krankenhaus

Im Video erzählt sie von dem schwersten Teil: Sie erinnert sich nur, dass sie im Krankenhaus wach wurde und erst mal weinen musste. Klar wurde schnell, dass sie operiert werden muss. Ihren Humor hat sie sich aber beibehalten und mit den Leuten aus dem Krankenhaus noch Jokes gerissen. Die Zeit nach der OP war für sie hart. Sie hatte durch die starken Schmerzmittel krasse Magenschmerzen und war einfach froh, als sie nach ein paar Tagen wieder nach Hause entlassen wurde.

Check das ganze Video hier:

Hier checkst du die ganze Vorgeschichte: