Darum will Kayla Shyx auswandern! 🎓

In ihrem YouTube-Video erz├Ąhlt die Influencerin, dass sie von Berlin nach Amsterdam zieht. Dort will sie studieren.

Kayla wurde in Berlin geboren und hat dort bisher auch ihr ganzes Leben verbracht. Jetzt will sie etwas Neues sehen - in den Niederlanden.

Warum Amsterdam?

Am Anfang ihres Videos spricht Kayla davon, dass ihr sogar Geld geboten wurde, wenn sie nach Dubai zieht. Das will sie aber auf gar keinen Fall. In Amsterdam will sie Communication Science auf Englisch studieren. Sie selbst zweifelt aber noch daran, ob sie das Studium echt abschlie├čen wird.

Zwar macht Kayla der Umzug etwas Angst, aber sie freut sich auf neue Freunde. In Amsterdam zieht sie mit ihrer besten Freundin zusammen. Erstmal wohnen sie in einem Hotel.

Hast du auch schon ├╝ber ein Studium nachgedacht?

