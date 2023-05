Comeback bei KDRS: Dieser Star kommt zurück

Die Neuzugänge bei Kampf der Realitystars durften eine Person wieder zurückholen. Doch es gibt noch einen Twist.

Spoiler zur Folge 7 von Kampf der Realitystars

Der Comeback-Hammer: Es dürfen sogar zwei Stars zurück in die Show! Percival ist der erste - und ausgerechnet Influencerin Emmy Russ, gegen die sich in der letzten Folge fast die ganze Gruppe gestellt hat, kommt auch zurück. Den fetten Beef gab es letzte Folge mit Eva Benetatou. Trotzdem suchen die beiden das Gespräch und Eva entschuldigt sich bei Emmy, die dem Frieden aber nicht so richtig traut. Damit sie nicht direkt wieder rausfliegt, will sie sich aber erst mal von einer ruhigeren Seite zeigen.

So fing das Drama zwischen den beiden an: