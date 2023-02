Bakterien nach Keanu Reeves benannt

Forscher haben dem Bakterium nicht ohne Grund den Namen des Action-Film-Helden gegeben.

Keanumycine ist der etwas sperrige Name, den die Wissenschaftler aus Jena ihrer Entdeckung gegeben haben. Dass darin der Vorname eines berühmten Schauspielers zu lesen ist, ist Absicht, denn: Der 58-Jährige schaltet in seinen Filmrollen seine Feinde gekonnt aus. Besonders als Auftragskiller John Wick ist er für die Gegner tödlich. Weil der Wirkstoff in dem Bakterium bestimmte Schimmelpilz-Arten killt, fanden die Forscher diese Anspielung passend.

So tödlich wie Keanu Reeves?

Das nach dem Hollywood-Schauspieler benannte Bakterium und dessen Wirkstoff sind zwar für einige Schimmelpilze tödlich, Menschen und Tieren können sie jedoch nichts anhaben. Deshalb könnten Keanumycine auch als Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die im Vergleich zu chemischen Varianten, umweltfreundlicher wären.