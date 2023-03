Nordsee: Rund 1.000 Robben-Babys geboren

Das ist so besonders, weil die Kegelrobben vor 100 Jahren stark bejagt wurden und dadurch fast ausgerottet wären.

Heute leben laut dem Naturschutzbund (Nabu) alleine an den Küsten der gesamten Ostsee wieder rund 30.000 Tiere. Im gesamten Wattenmeer von den Niederlanden bis nach Dänemark sind es nach Daten des Wattenmeersekretariats rund 9.000. Woran liegt das? An einem Jagdverbot und besserer Wasserqualität

Wo leben die Kegelrobben?

Die meisten Kegelrobben in Niedersachsen leben an der Kachelotplate, einer Sandbank zwischen den ostfriesischen Inseln Juist und Borkum. Aber auch in Schleswig-Holstein sind welche zu finden: insbesondere auf dem Jungnamensand und den Knobsänden zwischen Amrum und Sylt:

