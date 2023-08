Kein Plan von Finanzen? Dann bist du nicht allein

Beim Thema Geld sind laut einer aktuellen Umfrage rund zwei von drei Personen am struggeln.

Demnach findet nur einer von drei, dass er ein gutes oder sehr gutes Finanzwissen hat. Das hat das Meinungsforschungsinstitut YouGov herausgefunden, das rund 2.000 Menschen befragt hat.

Geld und Finanzen als Schulfach?

Krass: 60 Prozent der Befragten finden, dass Finanzwissen ein Pflichtfach in der Schule sein sollte. Das findet auch Jörg Arnold, Chef der Swiss-Life-Versicherung. Er sagt:

Aktuelle Lehrpläne wirken nicht zeitgemäß und sie bereiten nur bedingt auf ein selbstbestimmtes Leben vor.

Schüler fordern schon seit Jahren, dass man so was in der Schule beigebracht bekommt. Theresa Schopper, Kultusministerin von Baden-Württemberg, sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie könne das "gut nachvollziehen" - man müsse deshalb schauen, wie man den Unterricht näher ans echte Leben der Schülerinnen und Schüler bringt. Wann genau das passieren soll, hat sie nicht gesagt.