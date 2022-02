Stadion-Streit beendet: Was das für den SC Freiburg heißt

Jahrelang gabs Stress zwischen dem SC Freiburg und den Anwohnern des neuen Europa-Park Stadions - jetzt die Einigung.

SC-Vorstand Oliver Leki freut sich, dass man sich auf einen Vergleich geeinigt hat: Der Club darf nun in seiner neuen Heimspielstätte, dem Europa-Park Stadion, auch freitagabends und sonntagmittags spielen. Ob das geht, war lange nicht klar, denn sechs Anwohner waren nicht mit der Baugenehmigung für das Stadion einverstanden. Sie befürchteten viel Lärm und hatten vor Gericht Klage eingereicht.

Die Bedingungen für die Einigung

Ein Vergleich ist eine Art Kompromiss, bei dem man sich ohne Urteil vor Gericht einigen soll. Es geht also darum, an bestimmten Stellen nachzugeben - dafür bekommt man aber auch was. Die Stadt Freiburg etwa hat jetzt zugesichert, dass auf einer bestimmten Fläche in den 30 Jahren nichts gebaut wird und die Natur so bleiben kann. Außerdem gibt es von der Stadt noch Geld: 100.000 Euro, damit Spielplätze und Treffpunkte im Stadtteil Mooswald wieder auf Vordermann gebracht werden.

Das Stadion darf darüber hinaus nicht in eine Multifunktionshalle umgebaut werden - Großkonzerte oder Open-Air-Kinoveranstaltungen mit mehr als 5.000 Zuschauern sind also nicht erlaubt. Dafür hat der SC Freiburg dann aber auch keine Einschränkungen mehr bei den Spielen.

