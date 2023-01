Ende der Maskenpflicht im Fernverkehr angekündigt: Das musst du jetzt wissen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, dass man bald wieder ohne Maske im ICE, Fernbus & Co sitzen kann.

Die Maskenpflicht für den Fernverkehr soll nur noch bis zum 2. Februar gelten. Lauterbach erklärte, dass er nicht mit einer weiteren Winter-Welle rechne und die Regel deshalb früher enden kann als geplant. Eigentlich sollte die Maskenpflicht noch bis mindestens Anfang April gehen.

So ist die Maskenpflicht im Nahverkehr

Viele hatten das Ende der Masken-Regel in ICEs, ICs, ECs und Fernbussen gefordert. Auch weil es in einigen Bundesländern im Nahverkehr schon keine Maskenpflicht mehr gibt. Ab 2. Februar musst du auch in Rheinland-Pfalz keine Maske mehr in Bussen und Bahnen aufsetzen. In Baden-Württemberg ist das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr für den 31. Januar geplant.

BW & RLP: Hier musst du bald keine Maske mehr tragen!

Hier musst du noch eine Maske aufsetzen

Bei der Maskenpflicht in Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen ist keine Änderung geplant. Dort gilt die Regel auch nach dem 2. Februar weiter.

