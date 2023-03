... wegen Regierungskritik! Beim Spiel gegen Kayseri wird das Stadion leer sein.

Fans des Fußballclubs zeigten bei den letzten Spielen, wie sie zur Regierung stehen - ganz besonders wegen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. "Istifa", übersetzt "Rücktritt" und "20 Jahre Lügen und Betrug! Tretet zurück", sangen sie in den Tribünen.

Die Kritik wird dem Verein zum Verhängnis

Die Sicherheitsbehörde der Provinz Kayseri verkündete nun, dass bei dem Auswärtsspiel des Vereins keine Fans ins Stadion dürfen. Dabei nahmen sie keine Stellung, ob dies mit der Regierungskritik zusammenhängt.

Fenerbahçe protestiert gegen die Entscheidung

Die Aussage der Sicherheitsbehörde ist laut Verein "inakzeptabel" und "eine ungeschickte Entscheidung, die keinen sportlichen Kriterien entspricht".

An der Seite der Fenerbahçe-Fans stehen die Beşiktaş-Fans. Auch sie fordern den Rücktritt der Regierung.