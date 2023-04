Über 100 Millionen Views hat ein Video vom türkischen Präsidentschaftskandidaten Kemal Kılıçdaroğlu erreicht.

Der Grund für den Hype: Kılıçdaroğlu, der Herausforderer von Erdoğan und Anführer der Opposition, hat am Mittwochabend ein krasses Statement veröffentlicht.

Ich bin Alevit. (...) Unsere Identität macht uns zu dem, was wir sind.

Kılıçdaroğlu ist Alevit - was bedeutet das?

Die Aleviten sind in der Türkei eine religiöse Minderheit - dort sind zum größten Teil sunnitische Muslime. Weil sie den Glauben anders ausleben, werden sie seit Jahrzehnten diskriminiert. Auch der 74-jährige Kılıçdaroğlu wurde teilweise für seinen alevitischen Background kritisiert, als er angekündigt hatte, als Präsident anzutreten. In dem viralen Video bekennt er sich zu seiner Religion und sagt, dass er hofft, die Türkei wird in Zukunft nicht mehr gespalten sein.

So reagiert die türkische Regierung

Die Regierung konnte den Move von Kılıçdaroğlu nicht verstehen. Der Innenminister der Türkei, Süleyman Soylu, hat gefragt, warum er das genau jetzt erzählt hat. Soylu sagt, dass Zugehörigkeiten in der Türkei egal wären, wenn man ein Amt bekommen will.