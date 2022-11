Kendall Jenner hat das beste Halloween-Kostüm

Unerwartet: Das Model nimmt sich selbst auf die Schippe und verkleidet sich als...

Kendall Jenner hat einige Stärken: Sie ist ein erfolgreiches Model, vermarktet ihre eigene Tequila-Marke, bringt erfolgreich Fashion-Lines raus. Doch eins kann sie nicht: Gurken schneiden. Das ist seit "The Kardashians" bekannt. In einer Episode versucht Kendall sich einen Snack zu machen und zeigt eine besondere Methode, um eine Gurke zu schneiden. Das kam bei Fans nicht gut an.

Ihr Halloween-Kostüm: Eine Scheibe Gurke

Die Kritik scheint nicht komplett an Kendall vorbeigegangen zu sein. Ob sie ihre Skills in der Küche verbessert hat, ist nicht klar. Doch ihr Meme-Game ist next Level: Kendall hat sich als eine Scheibe Gurke verkleidet. Auf Instagram zeigt sie ein Bild, das der Fotograf Adrian Martin von dem Look gemacht hat. Sie hält auf dem Foto sogar ein Messer in der Hand.

Hier kannst du dir das Halloween-Kostüm angucken:

Worum es noch mal beim Gurken-Fail ging, findest du hier raus: