Gurken-Fail: Das Internet lacht Kendall Jenner aus

Das Model wollte sich einen kleinen Snack zubereiten - doch das ging nach hinten los.

Nach der aktuellen "The Kardashian"-Folge gab es viel Gelächter auf Social Media: Kendall Jenner wollte eine Gurke schneiden. Sollte eigentlich nicht so schwer sein. Doch die 26-Jährige stellte sich ungeschickt an. Sie griff über die Messerhand, schnitt die Gurke in einem komischen Winkel und fragte dann, was sie mit den Kernen machen soll.

Ihre Mutter Kris Jenner war so besorgt, dass sie den Profikoch der Familie zu Hilfe holte.

Ein Twitter-User schrieb:

Ich hätte nie gedacht, dass Kendall Jenner, die eine Gurke schneidet, mir Alpträume bereiten könnte, aber hier sind sie.

Eine andere Twitter-Userin war schockiert:

Kendall Jenner, die versucht eine Gurke zu schneiden, ist das Tragischste, was ich je gesehen habe.

The way Kendall Jenner cut that cucumber will haunt me https://t.co/K0mBmvkzHu

Oder man schneidet die Gurke einfach so wie die Kollegen von DASDING: