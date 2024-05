So reagiert Drake auf Kendricks Disstrack "Euphoria"

Am Dienstag hat Kendrick Lamar endlich seine Antwort gedroppt. Drake zeigt sich unbeeindruckt.

Kendrick bezeichnet sich in "Euphoria" als "größten Hater" von Drake und teilt ordentlich aus. Diese Sachen wirft der Rapper aus Compton Drake in dem sechsminütigen Disstrack vor:

Drake kümmere sich nicht um seinen Sohn Adonis.

Er habe mehrere Beauty-OPs machen lassen.

Kendrick disst Drake für seine KI-Nutzung und für Ghostwriter.

Angeblich hat Drake mit einer Unterlassungsklage versucht, den Song "Like That" von Kendrick offline zu nehmen.

Außerdem erwähnt Kendrick häufiger, dass er Drake nicht mehr das N-Wort sagen hören will.

Du steigst bei dem ganzen Beef nicht mehr durch? Hier ist die Vorgeschichte:

Antwort auf Kendrick: Drake postet Szene aus Comedy-Film?!

In einem Part des Tracks zählt Kendrick auf, was er alles an Drake hasst. Vermutlich spielt Drake auf genau diese Zeilen mit einer Insta-Story an, die er nach dem Release von "Euphoria" postete. Dort ist eine Szene aus der Rom-Com "10 Dinge, die ich an dir hasse" zu sehen, in der die Hauptdarstellerin ein Hass-Gedicht vorträgt - das am Ende aber gar keines ist. Dazu die beiden Emojis: 💔😉