"Not Like Us": Wird NFL die Lyrics vom Drake-Diss zensieren?

Kurz vor dem Super Bowl LIX wird über die Halftime-Show diskutiert. Dabei kann "Not Like Us" zu einem Problem werden.

Dass Kendrick Lamar beim Super Bowl XL seinen Mega-Diss-Track "Not Like Us" performen wird, daran besteht laut TMZ kein Zweifel. Die Frage ist nur WIE?!

In den letzten Tagen wurde nämlich bekannt, dass sich die Anwälte von FOX und der NFL Gedanken darüber machen, ob die Lyrics des Songs zensiert werden. FOX überträgt das Spiel der Eagles gegen die Kansas City Chiefs nämlich offiziell in den Staaten. Der Grund: Drake könnte die Football-Liga und den TV-Sender wegen Verleumdung verklagen, so wie er es mit dem Major-Label UMG gemacht hat.

Super Bowl: Wird dieser Song von Kendrick Lamar verboten? Dauer 0:18 min Super Bowl: Wird dieser Song von Kendrick Lamar verboten?

Super Bowl Halftime-Show: Diese Kendrick-Songs stehen zur Auswahl

Sportsender FOX spektuliert über folgenden Songs:

1. "Not Like Us"

2. "Luther" with SZA

3. "DNA"

4. "Swimming Pools"

5. "Alright"

6. "Squabble Up"

7. "Don't Kill My Vibe"

8. "Backseat Freestyle"

9. "Wacced Out Murals"

10. "Humble"

11. "TV Off"

12. "The Heart Part 5"

Eine Auswahl aus Kendrick-Classics und aktuellen Hits. Ob und wie das Ganze von der Bühne geht kannst du dir in der Nacht von Sonntag auf Montag anschauen. Der Super Bowl Kick-off zwischen den Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs wird nach deutscher Zeit am 10. Februar um 00:30 Uhr sein. Die Vorberichterstattung startet bereits am späten Sonntagabend: Auf RTL um 23.15 Uhr.