Fachleuten eines US-Labors ist offenbar ein wichtiger Fortschritt bei der Kernfusion gelungen.

In einem Labor in Kalifornien haben Forscher erstmals mit einem experimentellen Fusionsreaktor rund 20 Prozent mehr Energie erzeugt als während des Prozesses verbraucht wurde. Erste Medien hatten schon am Sonntag darüber berichtet. Jetzt hat das Labor das Ergebnis bestätigt.

WTF ist Kernfusion?

Bei der Kernfusion werden Atomkerne bei extrem hohen Temperaturen miteinander verschmolzen. Dabei werden enorme Mengen Energie freigesetzt. Bisherige Atomkraftwerke gewinnen Energie aus der Spaltung von Atomkernen.

Eine Kernfusion benötigt erst Mal krass viel Energie für den Prozess. Unterstützer sagen, diese Art Energie zu erzeugen könnte eine Alternative zu Kohle, Gas und zur Kernspaltung sein. Ein Kernfusionsreaktor kommt mit deutlich weniger radioaktivem Material aus als bisherige Atomkraftwerke. Außerdem ist das Risiko eines Gaus viel geringer. An der Kernfusion wird schon seit den 50er-Jahren geforscht.

