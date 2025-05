So ehrt Manchester City Kevin De Bruyne zum Abschied ⚽

Für KDB ist nach zehn Jahren bei Manchester City Schluss. Mit einer Statue will der Klub den Fußballer besonders ehren.

Die Statue soll direkt vor das Etihad Stadium kommen, heißt es in einer Pressemeldung von Manchester City. Aber nicht nur das: Nach Kevin De Bruynes letztem Spiel gegen den AFC Bournemouth wurde ihm am Dienstag im Rahmen einer besonderen Zeremonie auch ein spezielles Abschiedstrikot überreicht. On top gab es noch eine lebenslange City-Dauerkarte. Währenddessen lief auf der Etihad-Großleinwand ein spezielles Erinnerungsvideo von ihm.

💡Kevin De Bruyne hat in den zehn Jahren 400 Spiele bestritten und dem Verein zum Gewinn von 19 wichtigen Trophäen verholfen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von kevindebruyne

Diese Fußballlegenden haben eine eigene Statue bekommen

Mit der Ehre, eine eigene Statue zu bekommen, tritt De Bruyne in die Fußstapfen einer Reihe anderer Fußballlegenden wie Pelé, Messi oder Ibrahimovic.