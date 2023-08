Achtung, Autofahrer: Hier musst du jetzt mehr zahlen - oder weniger!

Die Kfz-Versicherungen haben ihre Preise neu berechnet. Was sich für dich jetzt ändert - hier checken.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz gibt es vor allem wegen der Unwetter im letzten Jahr Änderungen. Weil dadurch viele Versicherte Schäden an ihren eigenen Autos gemeldet haben, steigen jetzt die Preise für Kasko- bzw. Teil-Kaskoversicherungen. Betroffen sind Autofahrerinnen und Autofahrer in:

Ahrweiler

Koblenz

Mayen-Koblenz

Auch bei der Kfz-Haftpflicht gibt es Änderungen. Hier wird es für alle in Altenkirchen im Westerwald und Bad Dürkheim günstiger - in Speyer teurer.

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es auch neue Einstufungen bei der Kfz-Haftpflicht. Mehr bezahlen müssen Versicherte in:

Emmendingen

Göppingen

Rottweil

Sigmaringen

Tübingen

Schwarzwald-Baar-Kreis

Weniger bezahlen müssen alle in:

Heidelberg

Rastatt

Ulm

Alb-Donau-Kreis

Hohenlohekreis

Zollernalbkreis

So werden die Versicherungsbeiträge berechnet

Kfz-Versicherungen werden in sogenannten Regionalklassen eingeteilt. Dafür wird ausgewertet, wie viele Schäden es im letzten Jahr gab. Entscheidend dafür ist nicht der Ort, an dem es zum Beispiel einen Unfall gab, sondern wo der Autofahrer wohnt. Es wird außerdem zwischen Kasko-Versicherungen (Schäden am eigenen Auto) und der Kfz-Haftpflicht (selbst verursachte Schäden) unterschieden.

Hier checken, wie dein Wohnort eingestuft ist

Wenn es in einem Gebiet besonders viele Schadensmeldungen gab, können die Versicherungen ihre Beiträge anheben. Je niedriger ein Bezirk eingestuft wird, desto günstiger ist es für die Autofahrer dort.