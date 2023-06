KI soll Plastikmüll im Meer erkennen 🌊

Eine Forschungsgruppe aus Oldenburg hat ein System entwickelt, das Plastikm├╝ll im Meer noch besser sichtbar machen kann.

Laut der Umweltorganisation World Wildlife Fund (WWF) landen weltweit bis zu 12,7 Tonnen Plastikm├╝ll im Meer - pro Jahr! Wo auf der Welt wann und wie viel Plastikm├╝ll in den Gew├Ąssern herumliegt, kann jedoch niemand so genau sagen. Denn laut den Forschern gibt es immer nur punktuelle und zeitlich begrenzte Infos dar├╝ber.

Jetzt sollen ├ťberwachungsflugzeuge - die by the way sowieso schon ├╝berall auf der Welt unterwegs sind - mit speziellen Sensoren ausgestattet werden. Diese k├Ânnen mithilfe von K├╝nstlicher Intelligenz "kontinuierliche und umfassende Bestandsaufnahmen" liefern, so die Forscher.

Erste Erfolge mit KI-Projekt "PlasticObs+"

Das System wurde unter anderem schon auf einer ostfriesischen Insel getestet. Daf├╝r wurden Versuchsfelder mit Plastik ausgelegt. Ein Test-Flieger, der mit den neuen Sensoren ausgestattet wurde, hat anschlie├čend 93,3 Prozent des M├╝lls erkannt. Allerdings kann das System nicht alle Formen von Plastikm├╝ll erkennen: Laut WWF befindet sich der Gro├čteil des M├╝lls n├Ąmlich nicht auf der Wasseroberfl├Ąche, sondern auf dem Meeresboden.

Prototyp soll 2025 kommen

Wann es "PlasticObs+" zur Serienproduktion schafft, ist nicht klar. In etwas weniger als zwei Jahren soll es zumindest schon mal einen Prototypen geben:

Wir gehen davon aus, dass zum Projektende im M├Ąrz 2025 ein einsatzf├Ąhiger Prototyp vorliegt.

