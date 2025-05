Deutschland vertraut KI blind

Nur gut ein Viertel der Nutzer in Deutschland checkt die Ergebnisse von KI gegen.

Eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland vertraut blind auf das, was KI-Chatbots ausspucken. Das hat eine Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY herausgefunden. Weltweit wurden dafür rund 15.000 Menschen zu ihrem Umgang mit Künstlicher Intelligenz befragt.

In Deutschland gab nur rund jeder Vierte an, KI-generierte Texte oder Übersetzungen gegen zu checken. In Frankreich und Schweden waren es noch weniger. In Südkorea dagegen überprüft fast jeder Zweite die Ergebnisse der KI.

Studie: Viele Vertrauen KI blind Dauer 0:27 min Studie: Viele Vertrauen KI blind

Experte warnt: KI-Ergebnisse überprüfen!

Der EY-Experte David Alich warnt vor blindem Vertrauen in die Technologie. In der letzten Zeit würden immer mehr Leute KI benutzen, vor allem für Text- und Bilderstellung. Die Ergebnisse sollten allerdings überprüft werden, sonst könne es bei Benutzung von KI im Beruf zu Schwierigkeiten kommen.