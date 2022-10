Wird DIESER Rapper jetzt Kindergärtner?

Kid Cudi ist schon seit Jahren erfolgreich im Biz. Ob er noch weiter releasen will, weiß er aber nicht.

In einem Interview für die "Hot Ones"-Reihe auf dem YouTube-Channel "First We Feast" spricht Kid Cudi darüber, dass er nicht weiß, wie lange er noch Musik machen will.

Ich weiß nur nicht, ob ich das machen will... Musik und Alben noch für eine längere Zeit zu veröffentlichen.

"KIDnergärtner"?

Einen Alternativplan hat er schon am Start. Er fände es mega cool ein paar Jahre Erzieher zu sein und „die Jugend mit Freshness zu inspirieren“. Noch gibt es aber erst mal genug Nachschub, gerade erst ist sein neues Album "Entergalactic“ rausgekommen.

