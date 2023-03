Kids' Choice Awards 2023: Das waren die besten Outfits

Der Preis von Nickelodeon wird in Los Angeles verliehen - mit einer großen Portion grünem Schleim auf den bunten Looks.

Mehrere Auszeichnungen bei der quietschbunten Verleihung konnten Taylor Swift und Harry Styles abstauben. Sie gewannen unter anderem als "beliebteste Künstlerin" und "globaler Musikstar". Auch Jenna Ortega gewann für "Wednesday" die Auszeichnung als "beliebtester weiblicher TV-Star". Neben diesen Erfolgen konnten sich vor allem die Outfits der Gäste sehen lassen:

Das waren die besten Looks der Kids' Choice Awards

TikTok-Star Charli D'Amelio war neben Nate Burleson die Moderatorin des Abends. Deshalb wechselte sie während der Verleihung mehrmals ihr Outfit. Von einem eleganten Kleid auf dem Red Carpet, über verspielte knallbunte Outfits bis zu einem lockeren Look in Crop-Top und Cargo-Hose war alles dabei:

Der Wrestler Montez Ford trug einen lavendelfarbenen Zweiteiler über einem weißen Rollkragenpulli.

IMAGO IMAGO / MediaPunch

In "Arielle, die Meerjungfrau", wird sie dieses Jahr in den Kinos zu sehen sein: Schauspielerin Halle Bailey. Sie trug ein entspanntes pfirsichfarbenes Satinoutfit. Sie wurde zwar nicht aktiv geslimed, doch ihr Look kriegte ein wenig Schleim ab, als sie ihren Co-Star Melissa McCarthy darin versenkte.

Der Content-Creator Alan Chikin Chow schnappte sich für seinen KCA-Look einen fetten orangen Mantel. Dazu setzte er eine Sonnenbrille mit roten Gläsern auf.

Einen sommerlichen türkisen Zweiteiler trug die Sängerin Indiana Massara:

IMAGO IMAGO / UPI Photo

Der Influencer Markell Washington präsentierte sich in einem extravaganten hellgrünen Outfit mit Rüschen an den Ellbogen und Schienbeinen. Zudem zog er zwei Schleppen mit sich.