Kiew oder Kyjiw? Was du zur Schreibweise wissen solltest

In vielen Artikeln zum Russland-Ukraine-Krieg wird die Hauptstadt unterschiedlich geschrieben. Doch welche Version ist richtig?

Lass dich nicht verwirren - Kiew und Kyjiw meinen dieselbe Stadt, nämlich die Hauptstadt der Ukraine. Allerdings werden unterschiedliche Schreibweisen benutzt: die ukrainische und die russische. Hier erfährst du, was es damit auf sich hat.

Ukrainische vs. russische Schreibweise

Am häufigsten wird die Stadt in deutschen Texten so geschrieben: Kiew. So machen es unter anderem die tagesschau oder ZDFheute. Kiew (oder auch Kiev) wird aus der russischen Sprache abgeleitet (Киев). Das sorgt allerdings schon seit einigen Jahren für Kritik - vor allem aus der Ukraine.

Kyjiw (oder auch Kyjv) wird aus der ukrainischen Sprache abgeleitet (Київ). Zahlreiche Privatpersonen oder auch Organisationen setzen sich öffentlich dafür ein, dass diese Schreibweise offiziell übernommen wird. Das Außenministerium der Ukraine hat 2018 sogar eine Online-Kampagne namens "#KyivnotKiev" gestartet. Mit dieser Kampagne sollten vor allem ausländische Medien auf ihre Schreibweise aufmerksam gemacht werden.

Kyjiw: Unabhängigkeit von Russland

Die Ukraine ist seit dem Zerfall der Sowjetunion im Jahr 1991 unabhängig. Diese Unabhängigkeit wollen viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch in der Sprache haben. 2011 äußerte sich Bohdan Aschnjuk von der Ukrainischen Akademie der Wissenschaften bereits zu dem Thema:

Für einen Ukrainer ist es schon wichtig, wie es geschrieben wird. [...] Das hat eine symbolische und eine identifizierende Bedeutung. Auch wenn der Name der Stadt mit lateinischen Buchstaben geschrieben wird, dann deutet 'Kiev' auf einen russischen kulturellen und sprachlichen Kontext hin.

Laut dem Duden ist sowohl "Kiew" als auch "Kyjiw" richtig.

Wenn du mehr zum aktuellen Geschehen erfahren und lernen möchtest, bist du bei NEWSZONE genau richtig.

Das musst du zum Russland-Ukraine-Krieg wissen! Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Befehl gegeben, die Ukraine anzugreifen. Kurz danach kam es zu ersten Explosionen. Seitdem herrscht Krieg! Aus dem ganzen Land werden Angriffe gemeldet. Auch russische Bodentruppen rücken immer weiter vor. Der Streit zwischen den beiden Ländern hat 2014 angefangen. Damals besetzte Russland die bis dahin ukrainische Krim, eine Halbinsel im schwarzen Meer. Seitdem kommt es immer wieder zu Kämpfen. Damit will Russland verhindern, dass die Ukraine sich immer weiter nach Westen orientiert und zum Beispiel in die EU eintritt.

Wir wollen dich immer auf dem Laufenden halten. Hier kannst du nachlesen, was heute in der Ukraine passiert ist:

Wieder Explosionen!