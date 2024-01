Kim Kardashian kommt nach Deutschland?! 😱

Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian kommt im Mai nach Hamburg. Das ist der Grund.

Du kannst Kim Kardashian am 7. und 8. Mai auf der Digitalmesse Online Marketing Rockstars (OMR) in Hamburg sehen. Die Messe ist eine der Gr├Â├čten in Europa. Hier geht es um digitales Marketing, Technologie und Medien. Da wird der US-Star ├╝ber ihre Rolle als Unternehmerin sprechen. Das hat OMR auf seiner Website bekannt gegeben.

Kim Kardashian [ist] auch noch eine ziemlich erfolgreiche Unternehmerin und steht wohl wie keine Zweite f├╝r das Zeitalter der Creator Economy.

Kim Kardashian: Mehr als Reality-TV-Star

Kim Kardashian wurde durch die Reality-TV-Serie "Keeping up with the Kardashians" bekannt. Mittlerweile hat sie ├╝ber 360 Millionen Follower auf Instagram und geh├Ârt zu den Stars mit den meisten Abos. Seit 2019 ist sie aber auch erfolgreiche Unternehmerin: Ihr Unterw├Ąsche-Business SKIMS l├Ąuft bei ihr bisher am besten. Au├čerdem ist sie gerade auf dem Weg, Anw├Ąltin zu werden. Damit will sie in die Fu├čstapfen von ihrem Vater, dem Star-Anwalt Robert Kardashian, treten.

Das ging letztes Jahr auf dem OMR: