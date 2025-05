Nach sechs Jahren! Kim Kardashian schließt Jura-Studium ab 👩‍🎓

Der Abschluss wurde mit Familie und Freunden gefeiert - natürlich mit dem typischen, rechteckigen Absolventenhut.

Nach sechs Jahren hat Kim Kardashian ihr Jurastudium abgeschlossen. Das teilte die Unternehmerin auf Instagram mit. "Es war nicht einfach, und es hat länger gedauert als geplant, aber ich habe nie aufgegeben", schreibt sie dort.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von kimkardashian

Glückwünsche für Kim Kardashian nach Studienabschluss

Die Menschenrechtsanwältin Jessica Jackson, die Kim als Mentorin zur Seite stand, gratulierte ihr während der Zeremonie. Sechs Jahre lang habe sie 18 Stunden pro Woche und 48 Wochen im Jahr in die Ausbildung gesteckt, so Jackson. Auch in den Kommentaren unter dem Instagram-Post gibt es viele Glückwünsche - zum Beispiel von ihrer Schwester Khloe Kardashian oder der Schauspielerin Demi Moore.

Kim Kardashian: Ausbildung in einer Kanzlei

Seit 2018 ließ sich die Influencerin zur Anwältin ausbilden. Damals begann sie ein Praktikum in einer Kanzlei in San Francisco. Statt eines Jurastudiums an einer Uni wählte sie den in Kalifornien möglichen Weg über die Mitarbeit in einer Kanzlei mit Studienkursen on top.

💡Um in Kalifornien als Anwältin arbeiten zu können, fehlt ihr noch eine weitere Prüfung. Ihr verstorbener Vater Robert Kardashian war ein Promi-Anwalt, der zum Verteidiger-Team von O.J. Simpson gehörte.