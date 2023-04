Kim Kardashian hat eine Rolle in DIESER Serie!

Auf Instagram hat Kim es verraten: Sie wird in der zwölften Staffel von American Horror Story zu sehen sein!

Viele Details sind allerdings noch nicht bekannt. Wie wichtig Kims Rolle ist und in wie vielen Folgen sie zu sehen sein wird, wurde noch nicht verraten. Ersten Berichten zufolge wurde die Rolle aber extra für sie geschaffen.

Dreharbeiten starten im April

Was klar ist: Auch Emma Roberts wird wieder Teil der Serie sein. Die Staffel mit Kim soll in Amerika noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.

Fan-Reaktionen sind gemischt

In den Kommentaren auf Instagram sind die Fans uneinig. Neben vielen überraschten Reaktionen gibt es auch kritische Stimmen von Fans der Serie. Eine Userin kritisiert zum Beispiel Kims Schaupieltalent. Ein anderer User schreibt, dass wirklich niemand darum gebeten hat, dass Kim ein Teil der Serie wird.