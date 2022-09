Kim Kardashian "einfach nicht bereit" wieder zu daten

Die 41-Jährige verrät, wie sie sich ihr Dating-Leben nach der Trennung von Pete Davidson vorstellt.

Kim Kardashian war neun Monate mit Pete Davidson zusammen, bevor sie sich im August getrennt haben. Als sie am Montag bei der Talkshow "Live with Kelly and Ryan" gefragt wurde, mit was für einem Mann sie sich als nächstes sieht, antwortete die vierfache Mutter lachend: "Mit absolut keinem".

"Ich muss einfach wirklich alleine sein"

Kim sagt, sie sei "noch nicht bereit" für eine neue Beziehung. Die 41-Jährige möchte sich gerade lieber anderen Dingen widmen - wie zum Beispiel ihrem Jurastudium:

Ich bin nicht auf der Suche nach etwas. Ich denke, ich muss einfach wirklich alleine sein, das Studium beenden und mich auf meine Kinder konzentrieren.

