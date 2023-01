Zwei Kinder von Feuerwerkskörpern verletzt

Sieht zwar schön aus, kann aber gefährlich sein: Beim Böllern sollte man besser vorsichtig sein.

In Ellerstadt im Kreis Bad Dürkheim hat am Freitag ein Unbekannter einen elf Jahre alten Jungen mit einem Feuerwerkskörper beworfen. Das Kind kam mit Verbrennungen zweiten Grades an der Brust ins Krankenhaus. Das Ganze ist auf einem Spielplatz passiert. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Kein Einzelfall

Auch in Wörth am Rhein wurde ein Kind mit einem Böller verletzt. Dabei waren aber ausschließlich Kinder beteiligt. Einer der Gruppe zehn- und elf-Jähriger steckte laut Polizei einem Elfjährigen einen brennenden Feuerwerkskörper unter das T-Shirt. Auch dieser Junge kam mit Verbrennungen an der Brust ins Krankenhaus.

Wie dir das nicht passiert:

