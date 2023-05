Kinder fanden die Frau im hinteren Teil ihres Grundschulhofs in Recklinghausen und dachten, sie schläft.

Dem war nicht so: Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Gefunden hatten die Kinder sie am Montagmorgen gegen 7 Uhr, wie es in der Polizeimeldung heißt.

17-Jähriger gilt als verdächtig, die 19-Jährige stranguliert zu haben

Im Laufe des Tages hat die Polizei gesagt: Die junge Frau ist vermutlich stranguliert worden. Dafür würden alle Anzeichen sprechen.

Ein 17-Jähriger, der auch aus Recklinghausen ist, sei festgenommen worden. Er und die 19-Jährige hätten sich gekannt.

Die Kinder, die den erschreckenden Fund machten und auch die Angehörigen der Toten werden von Notfallseelsorgern betreut. Der restliche Unterricht der Grundschule fiel am Montag aus.