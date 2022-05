So viele Kinder werden gerade in BW und RLP vermisst

In Baden-Württemberg gelten derzeit 199 Kinder unter 14 Jahren als vermisst. In Rheinland-Pfalz sind es 50 Menschen.

Das hat das Bundeskriminalamt mitgeteilt. In den Fällen sind sowohl Dauerausreißer als auch unbegleitete Flüchtlingskinder erfasst, die aus ihren Unterkünften verschwunden seien. In ganz Deutschland werden gerade 1609 Kinder vermisst.

Nur drei Prozent werden länger vermisst

Die Aufklärungsquote liege bei etwa 97 Prozent. Etwa die Hälfte der Vermisstenmeldungen erledige sich innerhalb der ersten Woche. Nur in drei Prozent der Fälle würden Menschen länger als ein Jahr vermisst.

Was mache ich, wenn ich jemanden vermisse?

Falls du einen Menschen ernsthaft vermisst, dann kannst du eine Anzeige bei der Polizei aufgeben. Die berät dich auch, was dann passiert. Dafür teilst du der Polizei am besten Hintergründe zur vermissten Person mit.

Hier bekommst du Hilfe bei psychischen Problemen Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

