Kampf gegen Kinderehen: Zwei Länder führen Mindestheiratsalter ein

In Portugal und Kuwait sind in Zukunft Eheschließungen mit Beteiligten unter 18 Jahren verboten. Das berichten die SOS-Kinderdörfer.

Damit wollen die beiden Länder Kinderehen bekämpfen. In Kuwait gab es im Jahr 2024 noch 1.145 Eheschließungen mit Minderjährigen. In Portugal waren es derweil 470. Hauptsächlich betroffen sind in beiden Staaten Mädchen. Durch die neue Regelung sollen Kinder und Jugendliche rechtlich vor Missbrauch, Gewalt und Ausbeutung bewahrt werden.

Kinderehen: In vielen Ländern ein Massenphänomen

Rund zwölf Millionen Mädchen sind weltweit von Früh- und Zwangsehen betroffen. Deutlich mehr als es bei den Jungen der Fall ist. In Deutschland sind Kinderehen erst seit dem Jahr 2017 verboten. Im vergangenen Jahr hat der Bundestag das Gesetz nochmals nachgeschärft. Denn: In Deutschland gibt es Minderjährige, die noch im Ausland verheiratet wurden. Inzwischen aber in Deutschland leben.