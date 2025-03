"The King’s Music Room": Diese Musik feiert King Charles III.

Was hört eigentlich King Charles III. für Mucke? In einer Radiosendung gibt der Monarch einen Einblick – zur Feier des Commonwealth Days.

Bob Marley, Kylie Minogue, Grace Jones, Davido und Raye - diese Legenden hört man in der Playlist von King Charles III. Von Pop über Afrobeats bis Reggae, von Old School bis New School. Die Playlist wird am 10. März im Radioformat "The King’s Music Room" auf Apple Music präsentiert. Wie die Nachrichtenagentur PA berichtet, gibt es zu einigen Songs Storys von Treffen mit den jeweiligen Artists.

Playlist veröffentlicht: Das hört König Charles! Dauer 0:19 min Playlist veröffentlicht: Das hört König Charles!

Im Trailer spielt die Buckingham Palace Band sogar den Welthit "Could You Be Loved" von Reggae-Legende Bob Marley.

King Charles III. feiert mit Musik den Commonwealth Day

Mein ganzes Leben lang hat mir die Musik viel bedeutet. Ich weiß, dass das auch für viele andere der Fall ist.

Die vorab genannten Künstler stammen alle aus dem britischen Commonwealth. Mit der Aktion soll die Gemeinschaft und familiäre Verbindung der Staaten am Commonwealth Day gefeiert werden.

Die Staatengemeinschaft "Commonwealth of Nations" gibt es seit 1949. Die Mitglieder sind überwiegend ehemalige Kolonien. In manchen Mitgliedstaaten ist König Charles III. formell auch noch Staatsoberhaupt. Zum Beispiel in Kanada, Australien, Neuseeland und mehreren Inselstaaten der Karibik. Nicht alle Commonwealth-Staaten feiern die ehemalige Kolonialmacht, deswegen ist dort King Charles III. nicht Staatsoberhaupt.